/ / Acidente na GO-070 na Cidade de Goiás entre carro e moto mata genro e sogra.

Uma colisão ocorrida no início da noite de ontem (02/08) por volta das 19:00hs vitimou duas pessoas na Cidade de Goiás. Envolveu um VW. Gol branco placa NGI-73XX, e uma motocicleta CG150 vermelha placa JZU-2FXX.





O Acidente aconteceu na GO-070 próximo a entrada do Lago das Acácias, nas proximidades do 12º Bombeiros Militares, momento em que as viaturas dos Bombeiros foram acionadas para atenderem a ocorrência. De acordo com informações dos Bombeiros, o veículo de passeio caiu em buraco na pista, perdeu o controle e invadiu a pista oposta atingindo o motociclista com uma passageira na garupa.





O passageiro do Gol não se feriu, mas o casal que estava na motocicleta, genro e sogra, acabaram vindo a óbito. A princípio os Bombeiros haviam informado que os dois passageiros da moto estavam caídos no chão, e a passageira do sexo feminino teve esmagamento de um membro inferior esquerdo.





Os dois foram levados ao Hospital São Pedro de Alcântara e a mulher C.B.B. de 43 anos faleceu ainda no Hospital São Pedro, já o rapaz J.P.S.N. de 23 anos faleceu ás 23:30 hs nas dependências do HUGOL em Goiânia.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243

