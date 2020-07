/ / Vereador presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito Aderson Gouvea casa seu filho em Goiânia

Nesta sexta-feira (10/07) o Vereador da Cidade de Goiás, Presidente da Câmara Municipal Aderson Gouvea e sua esposa Professora Célia Mendanha estiveram em Goiânia, casando o seu filho Luís Fernando Mendanha Gouvea com Amanda Alcântara de Camargo.





A noiva é filha do também conhecido casal de empresários Valtenir Camargo e Eliane Alcântara. O casamento que ocorreu apenas no civil devido a atual momento de pandemia pelo COVID-19, aconteceu no Cartório Silva em Goiânia-GO ás 11h da manhã, sendo que todas as precauções foram tomadas como o uso de máscara e alcool em gel, bem como apenas os pais, avós e testemunhas puderam participar.





Luis Fernando é formado em Engenharia Civil e Amanda é estudante de Direito da UFG, o casal deverá seguir morando em Goiânia.





Claro que as máscaras foram tiradas apenas para a realização das fotos e recolocadas imediatamente tomando todos os devidos cuidados de prevenção da possibilidade de contaminação.





O Vereador também é o pré candidato a prefeito da Cidade de Goiás, apoiado pela base da Prefeita Selma Bastos. Aderson é Vereador pelo segundo mandato e foi eleito com o maior número de votos nas duas eleições em que disputou.





Abaixo o momento de uma das fotos dos únicos momentos em todos tiraram a máscara, porém recolocaram novamente, e acima de tudo respeitando o isolamento social. Lembrando que toda a cerimômia foi registrada pelas lentes da fotógrafa profissional Isadora Chaves.









Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO-3243





Publicidades