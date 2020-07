/ / Requerimento de LAS ao CONSED, para licenciamento de fabricação de alimentos para animais em Goiás GO

Requerimento de LAS para produção de alimentos para animais em Goiás GO





A Serra Dourada Nutrição Animal LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 25.286.776/0001-40 torna público que dará entrada junto ao CONSED - Consórcio Público Intermunicipal Serra Dourada de Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento Ambiental de Goiás, no processo de Licenciamento Ambiental para a obtenção da Licença Ambiental Simplificada – LAS, para atividade de Fabricação de Alimentos para Animais, localizado na Avenida Nelito Fleury Quadra 02 Lote 10 s/nº, Comercial Coronel Petronio CEP: 76.600-000 Cidade de Goiás – GO.





Data: 17/07/2020

Empresa: Serra Dourada Nutrição Animal LTDA - ME

Endereço: Avenida Nelito Fleury Quadra 02 Lote 10 s/nº,

Comercial Coronel Petronio

CEP: 76.600-000 Cidade de Goiás – GO.

