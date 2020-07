/ / / Município de Goiás recebe verba de 110 mil reais de emenda do Dep. Federal Zacarias Calil para beneficiar estradas vicinais na região

Na última sexta-feira (10/07), esteve no gabinete da Prefeita Selma Bastos o representante do Deputado Federal Dr. Zacarias Calil, o senhor Eurico Velasco acompanhado do pecuarista e empresário Carlos Eduardo.





Na oportunidade, fizeram a entrega da documentação de uma Emenda Parlamentar no valor de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) de autoria do Deputado Zacharias Calil, para recuperação de estradas vicinais no município.





Segundo informações, ''A verba vem do Ministério da Agricultura por intermédio do Governador, e o mesmo pediu que o Dr. Eurico entregasse o ofício o mais rápido possível, pois o prazo pra requisitar o dinheiro vence logo, devido às eleições.''





Carlos Eduardo foi convidado por Eurico a estar presente no momento por se tratar de um exímio representante dos pecuaristas da região. Ele informou a nossa reportagem que apesar das estradas que ligam à sua propriedade já estarem recuperadas, tem conhecimento de muitas outras que precisam do benefício.





O Deputado Federal Zavarias Calil, foi eleito em 2018 pelo DEM, como o terceiro candidato a Deputado Federal mais votado do Estado de Goiás obtendo mais de 150 mil votos.









Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243









