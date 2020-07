/ / Joaquim Craveiro, ''Estou preparado para assumir a administração pública da Cidade de Goiás''

O pré-candidato a prefeito da Cidade de Goiás pelo PSD, Joaquim Craveiro, diz estar preparado para assumir este compromisso. Filho de uma pioneira família vilaboense, ele afirma: "Minhas raízes estão em Goiás!".





Atual presidente do PSD, Joaquim conseguiu formalizar uma chapa de pré-candidatos a Vereadores, segundo ele ''com nomes bastantes sugestivos à Casa de Leis Vilaboense. Em sua gestão contará com o apoio de vários Deputados, e entre eles o Deputado Federal Major Vitor Hugo, líder do Governo Bolsonaro naquela casa, o qual já destinou recursos ao município de Goias, além do Senador Vanderlan Cardoso''.





Craveiro é arquiteto urbanista a 37 anos pela Universidade Católica de Goiás (PUC), gestor experiente na iniciativa pública e privada, tendo presidido a Associação Goiana das Empresas de Engenharia (AGE), sendo também diretor de obras, membro da diretoria financeira e conselheiro fiscal desta instituição, a qual trabalhou em benefício a todo o Estado de Goiás, atentando para o desenvolvimento do município vilaboense.

Como arquiteto urbanista, ele participou ativamente na reconstrução da Cidade de Goiás em 2001, após a enchente do Rio Vermelho. Além disso, trabalhou na realização do projeto de revitalização do Largo do Matadouro que compreende a Praça de eventos a avenida Beira Rio, Av Araguari e todo o entorno, obras estas iniciada na gestão do então Prefeito Boadyr Veloso.

Craveiro foi também vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Goiás e esteve á frente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), período em que ele realizou atividades como a otimização da coleta do lixo, ampliação do departamento de Parque e Jardins com o início do trabalho de praças e áreas públicas de Goiânia e implementação de melhorias na iluminação pública com lâmpadas de menor custo e maior qualidade.

Conseguinte, Joaquim foi presidente da Companhia de Iluminação de Goiânia (Comluz) e da Companhia de Obras de Goiânia (Comob), bem como assessor da Diretoria Geral do Detran e Secretário municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Goiânia, quando ele participou e promoveu mais de 150 obras, entre elas a construção do Mercado Municipal da Rua 3, a abertura da Avenida Goiás Norte, reforma e ampliação de escolas públicas e postos de saúde.





Em âmbito familiar, Joaquim Craveiro Curado é casado com a médica vilaboense Joira Pereira Oliveira Curado, com quem teve 3 filhos. Ele é neto de Joaquim Craveiro de Sá, um homem que era amante da fotografia e registrou o avanço de Goiás, sendo que inúmeras fotos de seu rico acervo faz parte do livro "Goyaz e Serradourada", editado pelo Professor Luiz Curado, com imagens de pontos históricos da cidade entre 1911 a 1915.





Joaquim ainda afirmou à nossa reportagem que, ao longo desses anos, ter contruído um projeto com vistas ao futuro da Cidade de Goiás. Dessa forma, um forte pré-candidato a prefeitura de Goiás com experiência e realizações que explicitam um gestor eficaz e um homem que preza pelo desenvolvimento sócioeconômico do município de Goiás com planejamento e preservação do meio ambiente. E além de tudo isso, Joaquim, por acreditar no município, é proprietário de um grande empreendimento na saída de Jussara.





