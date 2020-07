/ / Itaberaí, Cidade de Goiás, Jussara e mais 75 cidades são selecionadas para testagem em massa da Covid-19 em Goiás

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou na última segunda-feira (13/02) que a Secretaria de Estadual de Saúde (SES) irá realizar testagem em massa para detectar casos de COVID-19 em 78 municípios, entre eles Goiás, Itaberaí, Jussara, São Luís de Montes Belos, entre outros. A ação será realizada por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Caiado enfatizou que o trabalho deverá contar com a mão de obra de assistentes sociais e agentes comunitários de saúde das prefeituras, e que "ficaremos responsáveis pela coleta, e a Fiocruz pelo transporte do material e divulgação do resultado em até 48 horas. Acredito que teremos a capacidade de rastreamento [da doença] muito grande, pedindo o apoio de todas as estruturas municipais para podermos realizar o isolamento".



A titular da Suvisa, Flúvia Amorim contou que os kits de testagem começaram a ser distribuídos nesta segunda-feira e que o Estado analisa todos os parâmetros nacionais e internacionais que obtiveram sucesso no mundo até o momento. “Posso adiantar que o governo estadual vai abarcar mais critérios do que o próprio Ministério da Saúde, que atualmente testa apenas casos graves”.





Na Cidade de Goiás, segundo a Diretora de Vigilância Sanitária, Nayane Carneiro, a SMS da cidade foi contactado pelo Governo para tal procedimento, mas ainda não tem previsão de quando começará a testagem.



O governo informou que o RT-PCR será também disponibilizado a pacientes com quadros leves ou apenas sintomas gripais, como foi feito na Nova Zelândia, um dos primeiros países a controlar o avanço do coronavírus no mundo.



O governador estima que quase dois terços da população devem ser testados, medida que, acompanhada da estratégia de isolamento intermitente, tem o objetivo de manter a curva de contágio estável, principalmente neste momento de abertura do comércio, programada para esta terça-feira, 14.





Veja abaixo as cidades selecionadas para a testagem:



1 Abadia de Goiás



2 Abadiânia



3 Acreúna



4 Águas Lindas De Goiás



5 Alexânia



6 Anápolis



7 Anicuns



8 Aparecida de Goiânia



9 Aragarças



10 Americano do Brasil



11 Alto Paraíso de Goiás



12 Bela Vista de Goiás



13 Bonfinópolis



14 Buriti Alegre



15 Bom Jesus de Goiás



16 Barro Alto



17 Cachoeira Alta



18 Caçu



19 Caldas Novas



20 Catalão



21 Ceres



22 Cidade Ocidental



23 Cocalzinho de Goiás



24 Crixás



25 Chapadão do Céu



26 Campos Belos



27 Cristalina



28 Formosa



29 Goianésia



30 Goiânia



31 Goiás



32 Goiatuba



33 Guapó



34 Goianápolis



35 Hidrolândia



36 Inhumas



37 Iporá



38 Itaberaí



39 Itumbiara



40 Ipameri



41 Jataí



42 Jussara



43 Luziânia



44 Leopoldo de Bulhões



45 Maurilândia



46 Mineiros



47 Montividiu



48 Morrinhos



49 Niquelândia



50 Nova Crixás



51 Nova Glória



52 Novo Gama



53 Orizona



54 Padre Bernardo



55 Palmeiras de Goiás



56 Pirenópolis



57 Pires do Rio



58 Planaltina



59 Porangatu



60 Posse



61 Piracanjuba



62 Quirinópolis



63 Rio Verde



64 Rubiataba



65 Rialma



66 Santa Helena de Goiás



67 Santo Antônio de Goiás



68 Santo Antônio do Descoberto



69 São João D’aliança



70 São Luís de Montes Belos



71 São Simão



72 Senador Canedo



73 Silvânia



74 Terezópolis de Goiás



75 Trindade



76 Uruaçu



77 Valparaíso de Goiás



78 Vianópolis

Por Isadora Chaves ASCOM - CNN Info. Jornal Opção

Publicidades