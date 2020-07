/ / Faina comunica 11 casos de COVID-19, fecha o comércio e monta Unidade de Tratamento de Sentinela

Após a notificação do primeiro caso confirmado de COVID-19 em Faina - GO no dia 06 de Abril, a cidade conta hoje (03/07) com 11 casos ao total, sendo 10 pacientes atualmente e 1 caso já recuperado.





De acordo com a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Faina, Izisplicila Zago, 1 dos 10 pacientes confirmados (o boletim epidemiológico ainda será atualizado no fim da tarde) está internado e os outros 9 encontram-se em isolamento social domiciliar, sendo que todos estavam sendo atendidos e tratados no Hospital Municipal do Faina.





Ela afirmou também que todos os protocolos estão sendo fielmente seguidos e os pacientes estão sendo tratados de acordo com seus quadros clínicos com os seguintes medicamentos: zinco, ivermectina, azitromicina e dexametasona.





Nesta sexta-feira (03/07), ás 13h, foi montado uma Unidade de Tratamento Sentinela na Acadêmia de Saúde, próximo ao ginásio municipal, para o tratamento dos casos atuais e futuros de COVID-19, afim de diminuir os riscos de contágio e disseminação do vírus no Hospital Municipal, onde os casos confirmados estavam sendo tratados anteriormente.





Além dessa medida, a Prefeitura Municipal do Faina também publicou um nota seguindo as recomendações do Governo do Estado, decretando lockdown alternado por 14 dias, funcionando apenas comércios essenciais.





O Faina possui atualmente 10 casos de COVID-19 positivos, 1 caso recuperado e o boletim epidemiológico será atualizado com essas informações no fim da tarde de hoje.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Prefeitura Municipal do Faina













