/ / Em Faina - GO, número de casos de COVID-19 sobem para 113

O número de casos de COVID-19 tem crescido cada vez mais no Brasil e nas cidades que compõe o Vale do Araguaia. Várias cidades tem apresentado um número alto de contaminados pelo vírus SARS-CoV-2, entre elas Jussara com 110 casos, a Cidade de Goiás com 57 casos e Faina que, conforme o boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de Faina hoje (27/07), possui 113 casos confirmados.





Vale ressaltar que Faina é uma cidade com apenas 7.000 habitantes (IBGE 2015), logo, o boletim epidemiológico da cidade aponta um alto índice de casos confirmados de COVID-19 em relação ao total da população, sendo também que houve um aumento de 111 casos em 3 semanas.





No facebook, moradores comentam nas publicações afirmando que a situação está cada vez mais difícil: "O difícil de tudo isso é a gente não sabe quem esta de covid e tem que ir na caixa como fui hoje, e ter que ficar correndo de perto das pessoas por não saber quem esta e porque o povo não tem consciência de ficar longe um do outro, tava um causo a porta da caixa hoje." (Santinha Aparecida)





No site da Prefeitura, há a informação de que os atendimentos estão sendo realizados no Hospital Municipal na Rua Cardoso, de segunda a sexta-feira. A cidade ainda possui 07 casos suspeitos de COVID-19 e 58 pacientes curados.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Prefeitura de Faina

