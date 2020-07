/ / CPE prende homem por tráfico de drogas a caminho de Jussara

A equipe do Comando do Policiamento Especializado (CPE) procedeu, nesta segunda-feira (01/07), uma operação policial próxima a cidade de Jussara, abordando um ônibus que vinha sentido Goiânia-Jussara.





No transporte foi localizado um passageiro de 28 anos que levava na mala entorpecentes, logo, o homem foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. Foram encontrados com o autor do crime e apreendidos 4,227 kg de maconha e 510 gramas de cocaína.



O crime de tráfico de drogas está previsto na lei 11.343/06, em seu artigo 33:



“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:



Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.".





A equipe da CPE que realizou a operação era composta pelo 1º Sgt. Ricardo, 2º Sgt. Jefferson, 2º Sgt. Freire, 3º Sgt. Macena e Sd. Gomes.



Por Isadora Chaves ASCOM - CNN



Info. CPE

