/ / Com 289 casos de COVID-19 e 12 óbitos, Prefeitura de Itaberaí oferta kit-Covid

A prefeitura de Itaberaí começou a ofertar, desde a última segunda-feira (13/07), kits de prevenção ao novo coronavírus a pacientes com sintomas iniciais da doença, sendo que o fornecimento dependerá da prescrição médica e da necessidade de cada paciente. O kit é composto por azitromicina, ivermectina, vitaminas C, D, K2 e zinco.





Em nota, a Secretaria de Saúde informou ter ciência que ainda não há medicamento específico para o combate do vírus SARS-CoV-2, entretanto, a decisão pela manipulação dos remédios foi tomada por entender as dificuldades das empresas em relação ao estoque desses medicamentos e pensando ainda na velocidade de contaminação pelo vírus na cidade, que já possui 289 casos de COVID-19 confirmados e 12 óbitos, conforme o conforme o boletim epidemiológico publicado pela prefeitura de Itaberaí na última terça-feira (14/07).





Dessa forma, a secretaria justificou a medida por se tratar de medicamentos que auxiliam o sistema imune no combate do vírus e tratamento de pacientes com a Covid-19.