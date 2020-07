/ / Cidade de Goiás perde servidora municipal e exemplo de determinação, Conceição Rodrigues

Faleceu neste último domingo (12/07), aos 73 anos de idade, a servidora pública municipal Sra. Conceição Rodrigues Pereira, considerada e reconhecida como uma das mães do Partido dos Trabalhadores (PT) da Cidade de Goiás. Ao que foi informado a equipe do Classifique News, a triste notícia ocorreu devido a um enfarto.

Conceição foi esposa, mãe, militante ativa e trabalhadora aposentada, entretanto, ainda sim coordenava com zelo o serviço de limpeza urbana da Prefeitura de Goiás.





Ela foi casada com (+)Virgílio Pereira Salgado, com quem teve 5 filhas: Ivalda, Divina, Aparecida, (+)Angelita e Gasparina. Além de suas filhas, Conceição deixa 10 netos e 12 bisnetos.





Em virtude do carinho a trabalhadora, a direção do Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota de pesar, bem como a Prefeita da Cidade de Goiás, Selma Bastos, declarou luto oficial em sinal de pesar pelo falecimento da servidora e ponto facultativo hoje (13/07) até ás 13:00 horas. Nas palavras da prefeita, Conceição "deixa uma lacuna impreenchível e um legado de luta, trabalho, dedicação e muito amor! Mulher que me inspirou e motivou. Amiga do coração! Quebrou pedras e plantou flores!".