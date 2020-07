/ / Caiado e Iris Rezende anunciam novo decreto que anula o lockdown alternado 14x14

Dessa forma, a nova medida prevê a reabertura com ressalvas e precauções para evitar a disseminação do coronavírus, sendo que cada seguimento autorizado a funcionar deve observar e cumprir os protocolos específicos estabelecidos pela SES e disponibilizados na página eletrônica www.saude.go.gov.br/coronavirus (protocolos de funcionamento de atividades).





No Art. 17 do novo decreto, é previsto que o lockdown pode voltar a ser instalado de acordo com os indicadores epidemiológicos divulgados pela Secretária Estadual de Saúde, isto é, se houver colapso do sistema de saúde, impossibilitando a manutenção do funcionamento do comércio.