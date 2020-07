/ / Bolsonaro anuncia teste positivo para COVID-19 nesta terça-feira (07/07/2020)

O presidente da república Jair Bolsonaro (Sem partido) anunciou hoje (07/07) em entrevista direta para a TV Brasil o diagnóstico positivo de seu exame para Covid-19. Bolsonaro é o quarto líder mundial a testar positivo para o vírus, juntamente com premiê britânico, Boris Johnson, o príncipe Alberto, de Mônaco, e o presidente de Honduras, Juan Hernández.



"Começou domingo, com uma certa indisposição, se agravou na segunda-feira, com cansaço, indisposição e febre de 38 graus. O médico da presidência, apontando a contaminação por covid-19, fui fazer uma tomografia no hospital. Equipe médica decidiu dar hidroxicloroquina e azitromicina. Como acordo muito durante a noite, depois da meia-noite senti uma melhora, às 5 da manhã tomei a segunda dose e estou me sentindo bem", disse Bolsonaro.



Na semana anterior, antes da confirmação do teste, Bolsonaro circulou e marcou presença em eventos políticos sem o uso apropriado da máscara de proteção.





Na quinta-feira (02/07) em uma live semanal, o presidente apresentou tosses em diversos momentos, sexta-feira (3) esteve em almoço com Paulo Skaf. presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). No sábado (4) Bolsonaro esteve assessores e ministros participaram de na casa do embaixador americano no Brasil, Todd Chapman.





Nesta segunda, o presidente não teve compromissos públicos, mas sua agenda implica a presença em ao menos 6 reuniões com autoridades do governo.







