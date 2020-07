/ / Auxílio Emergencial encerra suas inscrições para novos beneficiários hoje (02/07)

Para se cadastrar no Auxílio Emergencial: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

Para baixar o aplicativo: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

Por João Pedro Felix ASCOM - CNN Info. G1

Se encerram nesta quinta-feira (02/07) as novas inscrições para o benefício de R$600 oferecido pelo governo, mesmo com a recente declaração de Paulo Guedes sobre prorrogação de mais quatro parcelas durante dois meses somando R$1.200 além do benefício previsto. Podem se cadastrar trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos, desempregados e pessoas de baixa renda.Em declaração, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirma que a partir de sexta-feira (3) os cadastros para novos beneficiários estarão fechados e aqueles que se encontram em análise receberão uma resposta. Atualmente, mais de 10 milhões de cadastros ainda continuam em análise, porém o Ministério da Cidadania afirmou que mesmo após o encerramento das inscrições, aqueles que não forem aprovados poderão contestar o resultado."Todas as pessoas que se cadastrarem e forem validadas receberão todas as parcelas. Mesmo que sejam aprovadas lá para o meio de julho, receberão as três parcelas" Complementa Pedro Guimarães acerca novos cadastros aprovados.Em meio da dificuldade de ter o cadastro aprovado, surge ainda a questão da acessibilidade á ferramentas criadas para acompanhar o auxílio emergencial. Os aplicativos para celular da Caixa Econômica Federal, como o CAIXA Tem e o próprio aplicativo institucional, vem sofrendo instabilidades devido ao grande número de acessos, causando transtorno para aqueles que dependem do auxílio e buscam saber sua situação atual.