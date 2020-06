/ / Ronaldo Caiado vai decretar lockdown alternado até setembro no Estado de Goiás

O lockdown trata-se de uma medida mais rígida de isolamento social imposta por autoridades, sendo que um eventual descumprimento pode implicar em multa ou toque de recolher.





O governador afirmou que “os (prefeitos) que estiverem de acordo terão respaldo. Os que acharem que devem seguir outro caminho, comuniquem a população e arquem com as responsabilidades. No que é de minha decisão, apenas as indústrias ou áreas responsáveis por aquilo que é essencial permanecerão abertas a partir de amanhã. Essa é a decisão. É hora de decidir. O que é prerrogativa do governador está decidido para amanhã”.





Ainda de acordo com Caiado, não é mais possível ampliar leitos de UTI. Conforme estimativa da UFG, haveria colapso do sistema já no meio de julho, causando desassistência da população do estado de Goiás.



De acordo com o site disponibilizado pelo governo federal para atualizações das estatísticas da Covid-19, Goiás tem 21.984 confirmações e 435 mortes provocadas pela doença. Assim, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking global em número de casos (1,3 milhão) e mortes (57,6 mil) por conta do coronavírus.