/ / Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás abre concurso público para preencher 209 vagas

A prefeitura da Cidade de Goiás abre concurso público para preencher 209 (duzentos e nove) vagas do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Goiás e para a formação de Cadastro de Reserva, visando aproveitamento à medida que surgirem novas vagas, no limite do prazo de validade do certame, de acordo com a legislação vigente e em consonância com as normas estabelecidas no Edital.





O concurso será realizado por meio da Universidade Federal de Goiás e as inscrições serão realizadas do dia 27/07/2020 ao dia 17/08/2020 através do site https://cs.ufg.br/ .



O Edital foi publicado nesta segunda-feira (29/06) e oferece vagas para níveis de escolaridade do ensino fundamental a ensino superior, entre elas estão auxiliar de saúde bucal, motorista, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, arquiteto, assistente social, entre outras. Os salários variam de R$ 1.045,00 á R$ 3.140,00.

Mais informações e anexos relacionados ao concurso estão no site da Prefeitura Municipal de Goiás. Link: http://www.prefeituradegoias.go.gov.br/edital-01-2020-concurso-publico/ .

Por Isadora Chaves ASCOM - CNN Info. Prefeitura Municipal de Goiás

