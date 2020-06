/ / / Prefeita Selma Bastos da Cidade de Goiás confirma 2 casos positivos de coronavírus, após 90 dias de isolamento social

Após 90 dias desde o primeiro caso de Covid-19 no Estado de Goiás, e também após 30 casos suspeitos apresentando resultados negativos, a Cidade de Goiás apresentou hoje os dois primeiros caso de Coronavírus.





A notícia foi dada agora de manhã, pela Prefeita Selma Bastos e o Secretário de Saúde Municipal João Batista Neto pela Rádio Vila Boa FM em entrevista ao Locutor Heron do Carmo.





Segundo a Prefeita Selma, ''as duas pessoas contaminadas é um casal que foi visitar parentes em Goiânia, tal parente apresentava alguns sintomas gripal, e momentos depois da saída do casal, esta pessoa foi internada em um hospital da capital testando positivo para covid-19.





Este casal que teve contato com o parente, após sua volta para a Cidade de Goiás apresentaram os mesmos sintomas, e então comunicaram a um agente de vigilância em saúde de Goiás no dia 15/06. Sendo que foi colhido o material e enviado ao LACEN de Goiânia, e o resutado saiu hoje por volta da 08:00 da manhã tendo o material testado positivo para coronavírus. O casal está em isolamento social em casa, e está sendo acompanhando pela equipe de pandemiologia de Goiás.''





O protocolo para pessoas que apresentam sintomas, segundo o Seu João Batista ''a Cidade de Goiás possui uma unidade específica de saúde no Setor Papyros, e conta com uma equipe especializada para o atendimento à pessoas que apresentam os sintomas. À partir do momento que as pessoas apresentam os primeiros sintomas a equipe de saúde tem o cuidado de colocar essas pessoas em isolamento.'' João Batista informou ainda que ''pela cidade toda constam placas, folhetos e banners instalados em vários comercios os telefones de contato dos responsáveis pelo atendimento a pessoas que possivelmente apresentam sintomas da covid-19.'' Acrescentou seu João Batista.





Segundo a prefeita a partir de agora será reforçada ainda mais a fiscalização em toda a cidade com relação ao cumprimento dos decretos e as determinações imposta para evitar o contágio.





Segundo a Prefeita, a Polícia Militar e os Bombeiros que também fazem parte do comitê de enfrentamento estão circulando pela cidade a fim de fazer cumprir as determinações.





Segundo o Sr. João Batista Secretário de Saúde, ''agora mais do que nunca os cuidados tem que serem redobrados na cidade por todos os vilaboenses, ficar em casa, se sair usar máscara, lavar as mãos. Cada um precisa fazer a sua parte.''

