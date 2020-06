/ / / Prefeita de Goiás aguarda DECRETO de Caiado para tomar diretrizes, e boletim epidemiológico de hoje 29/06 continua com 10 casos

Um novo boletim epidemiológico foi publicado na noite desta segunda-feira pela prefeitura de Goiás, e a cidade continua com 10 casos confirmados, sendo que amanheceu com 3 casos suspeitos em investigação e agora a noite o novo comunicado traz 6 casos suspeitos.





A Prefeita Selma Bastos aguarda a publicação do decreto do Governo do Estado para então tomar diretrizes sobre o fechamento do comércio na antiga capital Cidade de Goiás.





Mesmo que ela tenha declarado a nossa reportagem que a cidade seguirá as orientações de Caiado em promover o fechamento do comércio, deixando apenas as atividades essenciais alternadamente a cada 14 dias como já anunciado no dia de hoje pelo governador, a Prefeitura Municipal até o início da noite de hoje 29/06 não publicou nenhuma determinação.





Segundo informações da Secretaria de Comunicação do Governo declarada à nossa redação agora a noite, ''o DECRETO está sendo esperado para ser anunciado amanhã, terça-feira, pela manhã.





Portanto sem o Decreto do Governo, ainda não existe nenhuma diretriz da Prefeitura Municipal de Goiás, e o comércio por enquanto continua aberto.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243