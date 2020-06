/ / Polícia Militar prendem homem por tentativa de feminicídio em Itapuranga

Policiais Militares prenderam no último sábado (06/06) em flagrante um homem por tentativa de feminicídio na cidade de Itapuranga. O autor do crime tinha 41 anos e é ex companheiro da vítima.



De acordo com policiais, a mulher conduziu-se a sede da 2º Cia relatando que há algum tempo sofre ameaças de morte pelo seu ex companheiro e que, naquela madrugada, ele foi a porta da sua residência forçando entrar, mas não teve êxito. Em seguida, a mulher saiu para pegar o cão, quando o homem acelerou o veículo que estava e a atropelou.



Diante de tais informações, os policiais fizeram uma varredura localizando o autor do crime que foi encaminhado a Delegacia de Polícia Cívil autuado por tentativa de feminicídio, em que de acordo com a Lei Nº 13.104 de 09 de Março de 2015, art. 121, § 2 o –A: “Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.”





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. SECOM PM

Publicidades