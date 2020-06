/ / Polícia Civil - Decon - investiga 3 irmãs que vendiam produtos emagrecedores "milagrosos" e apreende medicamentos

As irmãs podem responder pelo crime de falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, ausência de registro na Vigilância Sanitária, entre outros crimes que se enquadram no art. 273, § 1º, I, II, V e VI do Código Penal, bem como no art. 66 CPC, com penas de 10 a 26 anos de reclusão.



Os produtos foram apreendidos, e as amostras serão enviadas para o Instituto de Criminalística, visando a realização de exame pericial para comprovar a composição. Uma das investigadas foi conduzida à Decon, mas preferiu usar o direito ao silêncio ao ser interrogada. Outra foi intimada para ser ouvida e a terceira irmã ainda não foi localizada.