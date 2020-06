/ / Polícia Civil de Goiás deflagrou nesta terça-feira Operação Robauto, contra o “mercado negro” de desmanche na Vila Canaã

A Policia Civil do Estado de Goiás, por meio da DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores), deflagrou nessa terça-feira (02/06) a Operação Robauto nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Abadia de Goiás, identificando os integrantes de uma organização criminosa que realizada roubos e furtos de veículos automotores que, prontamente desmanchados, abasteciam o “mercado negro” na região da Vila Canaã em Goiânia.





Tal operação ocorreu em parceria com o Batalhão de ROTAM, da Polícia Militar, e cumpriu 07 mandados de prisão preventiva, 02 mandados de prisão temporária, 07 mandados de busca e apreensão em imóveis utilizados pelo grupo criminoso e lojas no setor Canaã.



Um dos integrantes da quadrilha também foi responsável pelo roubo seguido de morte (latrocínio) no setor Residencial Beatriz Nascimento, na manhã do dia 12/05/2020 em Goiânia. A vítima foi morta com um disparo de arma de fogo nas costas, sendo a intenção do autor subtrair sua motocicleta.



Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o grupo criminoso foi responsável pelas subtrações armadas dos veículos: VW/GOL 1.0, cor branca, na tarde de 16/03/2020, no setor Eli Forte, Goiânia; do veículo ONIX, cor cinza, em 15/04/2020, no setor Jardim Bonança, Aparecida de Goiânia; do veículo TOYOTA HILUX, cor branca, no dia 02/05/2020, no setor Araguaia Park, Goiânia; e do furto do veículo SAVEIRO, cor branca, em 30/05/2020, no setor Solange Park 2, Goiânia.



No total, foram presos 09 indivíduos, dentre eles roubadores, receptadores, latrocidas e empresários da região da Canaã. Os policiais também apreenderam 01 veículo GOL, produto de roubo, com os sinais identificadores adulterados, usado na abordagem às vítimas; 01 caminhonete utilizada no transporte das peças produtos de crime; 02 armas de fogo, tipo revólver, e 02 bloqueadores de sinais (JAMMER).









Por fim, os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa armada, latrocínio, roubos majorados, furto qualificado, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores, assim conforme suas respectivas responsabilidades.



Por Isadora Chaves ASCOM - CNN Info. DERFRVA

