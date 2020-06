/ / Na cidade de Jussara, Prefeitura comunica o registro do primeiro óbito por coronavírus

“A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alerta para a Situação de Saúde Pública em toda a cidade de Jussara.



Medidas de proteção: Lavar as mãos freqüentemente com água e sabão ou álcool em gel, cobrir a boca quando tossir ou espirrar (ou utilize lenço descartável e, após tossir/espirrar, jogue-o no lixo e lave as mãos).



Pessoas com sintomas menores como tosse ou febre leve, geralmente não há necessidade de procurar atendimento médico. O ideal é ficar em casa, fazer o auto isolamento conforme orientações das autoridades e monitorar os sintomas. Procure atendimento médico imediato se sentir dificuldade ao respirar ou dor/pressão no peito”.