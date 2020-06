/ / Na cidade de Jussa prefeitura comunica o registro do primeiro óbito por coronavírus

Por Gessy Chaves

A Prefeitura de Jussara, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou o primeiro caso de morte pela Covid-19 ocorrida na noite de terça-feira, 09/10. O paciente encontrava-se internado para tratamento no Hospital de Campanha em Goiânia. Também foi registrado mais um caso suspeito de contaminação com material coletado para exame aguardando resultado.A cidade está novamente sob medidas restritivas com fechamento do comércio e intensa campanha de conscientização para prevenção à contaminação., disse a secretária de saúde, Eliane Rebouças em entrevista em rádio alertando à população para aumentar os cuidados para prevenção à contaminação pela Covid-19.A prefeitura alerta a população para maior cuidado permanecendo em casa e evitando aglomeração, se sair de casa que faça o uso de máscara de proteção facial.O Município tem agora registrado 31 casos notificados, 24 foram descartados, 01 caso suspeito aguardando resultado dos exames, e 06 casos confirmados com contaminação, destes 02 pacientes encontra-se em isolamento e tratamento domiciliar em Jussara, dois pacientes seguem internados em Goiânia, um caso curado, e um óbito.