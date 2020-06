/ / Prefeita da Cidade de Goiás, Selma Bastos, em apoio ao governador seguirá recomendações fechando o comércio

Após o pronunciamento da decisão do Governador do Estado Ronaldo Caiado, de decretar lockdown alternado a cada 14 dias, a prefeita da Cidade de Goiás, Selma Bastos, afirmou no início da tarde de hoje (29/06), à equipe do Jornal Classifique News, que seguirá as recomendações de Caiado para fechamento do comércio no município a partir de amanhã (30/06), devendo funcionar somente serviços essenciais.





Tal medida será adotada diante ao aumento rápido da curva de pacientes contaminados com o COVID-19 na cidade de Goiás, que neste domingo (28/06) já estão em 10 casos.





O governador Ronaldo Caiado argumentou que está ciente do quadro social, além de estar preocupado com a recuperação econômica a partir da criação da Secretaria da Retomada. Contudo, afirmou que sua posição será de respaldar o que apresentou a UFG, e que mesmo com esforço, não será possível chegar aos 2 mil leitos simultâneos de UTI, o que segundo a universidade, seriam necessários para tratar os enfermos de COVID-19 no cenário mais grave.





A Prefeita Selma Bastos reforçou ainda que o momento é de união diante do que afirmou o Governador, que prefeitos e representantes das entidades produtivas que discordarem e não quiserem aderir o lockdown deverão manifestar-se publicamente e assumir os riscos a população.





Sendo assim, a prefeita Selma Bastos aguarda a publicação do decreto do governador para então se manifestar que irá apoiar e adotar tal medida na Cidade de Goiás.





Mais detalhes serão divulgados em um possível decreto municipal que deverá ser publicado no final da tarde, após a reunião de urgência que acontece ainda hoje com o Grupo de Enfrentamento à Covid-19 da Cidade de Goiás.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

