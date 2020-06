/ / Na Cidade de Goiás coronavírus avança e já são 10 contaminados

Desde a notificação do primeiro caso de COVID-19 na Cidade de Goiás no dia 17/06, o número de contaminados tem crescido de forma rápida. Em menos de uma semana, no dia 21/06, o município notificou o aumento de casos para 5 pacientes testados positivos e na última sexta-feira (26/06), o número de contaminados por COVID-19 subiu para 10 pacientes.





Mesmo com o aumento de 2 para 10 em nove dias, o número de contaminados pelo COVID-19 ainda é pequeno se comparado a cidade de Itaberaí que tem apresentado média de 5 casos positivos por dia.





A prefeitura divulgou que o 6º paciente que testou positivo para a doença trata-se de uma pessoa com Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) do município de Goiás, que teve material coletado para testagem e confirmação laboratorial de infecção em Goiânia e está recebendo tratamento lá. Os outros 4 casos tratam-se de duas pessoas que estavam em investigação e o exame confirmou a infecção pelo vírus SARS-CoV-2, e os outros dois casos são servidores da Secretária Estadual de Saúde que participaram do Censo Epidemiológico dos Trabalhadores da Saúde que está sendo realizado no município e os resultados deram positivo.



Além disso, a prefeitura informou em nota, no dia 27/06, que ocorreu um óbito de uma paciente que testou positivo para o COVID-19 no Hospital São Pedro D'alcântara em Goiás, entretanto, a mulher era do município de Santa Fé e por isso será contabilizada na contagem da cidade que morava.

De acordo com o boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura da Cidade de Goiás neste domingo (28/06), há atualmente 10 casos de coronavírus confirmados no município e 3 casos em investigação.

Dessa forma, é necessário reforçar a importância do isolamento social na Cidade de Goiás, bem como o uso da máscara para qualquer situação que implique quebra desse isolamento e uso de medidas de higienização das mãos constantemente afim de evitar a contaminação de mais vilaboenses.

Por Isadora Chaves ASCOM - CNN Info. Prefeitura Municipal da Cidade de Goiás



Publicidades