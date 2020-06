/ / / Jussara: Curva de contaminação cresce e a cidade tem agora 12 casos de COVID-19 confirmados

O boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de Jussara na noite desta segunda-feira (15/06), por meio da Secretaria de Saúde, evidenciou que há 12 casos confirmados de COVID-19 na cidade.

A confirmação de mais este caso mostra o crescimento da curva de contaminação, demonstrando que continua o aparecimento de um novo caso de coronavírus a cada 24 horas em Jussara desde o último dia 5.



O Município tem agora 41 casos notificados, 25 casos descartados, 04 casos suspeitos em isolamento domiciliar aguardando resultado dos exames e 12 casos confirmados com contaminação, sendo que 03 pacientes encontra-se internados, 6 isolados em domicílio, 2 pacientes já foram curados e 1 foi a óbito.



A Secretária de Saúde, Eliane Rebouças, afirmou que “o coronovírus está circulando em Jussara”, por isso é preciso aumentar os cuidados para prevenção permanecendo em casa e evitando aglomerações, usando máscara de proteção facial ao sair de casa, usar o álcool em gel ou lavar as mãos sempre que puder.



Ela disse ainda que "não sabemos mais quem está positivo, todas as providências estão sendo tomadas para o controle da situação, mas o isolamento social ainda é a melhor ação preventiva”.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN