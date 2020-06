/ / Hospital Municipal de Itaberaí inaugura Ala de Internação com equipamentos de ponta

A ala tem capacidade para 42 internações e conta com equipamentos modernos como bombas de infusão, respiradores, aspiradores, monitores multiparamétricos, entre outros equipamentos de ponta que auxiliam no tratamento de pacientes com COVID-19, fornecendo ao município assistência e segurança frente a pandemia do atual cenário global.

O momento da oficialização de entrega começou com uma prece realizada pelo Padro Daniel Bertuzii e contou com a participação da primeira-dama Sandra de Vila, o vice-prefeito Adilson Cardoso, a gestora municipal Magali Maria, a secretária municipal de saúde Lúcia do Egito, entre outras autoridades presentes.





A reforma e ampliação foi realizada com recursos do Ministério da Saúde e contrapartida da Prefeitura Municipal de Itaberaí. As novas instalações estão prontas e entregues a população, de forma que os equipamentos de toda a ala foram adquiridos através de emendas parlamentares de Senadores, Deputados Federais e Estaduais, parceria com a São Salvador Alimentos e recursos próprios.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Prefeitura Municipal de Itaberaí

Publicidades

Publicações relacionadas

Nesta última quinta-feira (25/06), o prefeito de Itaberaí, Roberto Silva, oficializou a entrega da Ala de Internação do Hospital Municipal da cidade que estava sendo construído desde 2015 e tinha de data entrega prevista para Agosto de 2020.