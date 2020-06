/ / Grupo de Cristãos realizam ações solidárias na Cidade de Goiás

Neste último sábado (06/06), um grupo de cristãos da Igreja de Cristo – Ministério Nova Terra, da Cidade de Goiás, realizaram uma ação inusitada e solidária.



Eles se reuniram na praça de eventos no centro da cidade e formaram com cerca de 26 carros uma cruz, enquanto todos eles estavam sintonizados na rádio Vila Boa FM na 89,9, ouvindo o

Pastor Marlon Brito, líder do grupo denominado Inspirados fazendo orações pela cid

ade de Goiás.



Afim de evitar aglomerações, as pessoas presentes não saíram de seus respectivos carros e, mesmo assim, realizaram uma hora de mover e oração em prol da população vilaboense.









Em seguida, os veículos fizeram uma carreata pelas ruas da cidade e dirigiram-se a Igreja de Cristo finalizando o trajeto.

Alí, em mais uma ação de solidariedade nesses dias de baixa temperatura, pegaram agasalhos e cobertores em ótimas condições que foram adquiridos mediante doações arrecadadas na Igreja e distribuíram a cerca de 12 famílias carentes nos setores Sul, Aeroporto, Centro e outros

Há

cerca de três semanas, precisamente no dia 15 de maio, movidos pelo mesmo sentimento, o grupo Inspirados também se reuniu numa madrugada e promoveram um café da manhã especial para os garis da cidade de Goiás. No momento, motivados pela demonstração de amor ao próximo e gratidão, pediram as bênçãos de Deus para suas vidas e distribuíram para cada um deles uma cesta básica.

Estiveram presentes a Prefeita Selma Bastos e o Secretário de Obras José Vitalino.



Por Isadora Chaves ASCOM - CNN

