/ / Gravada na Cidade de Goiás, nova série da Netflix estreia em julho no mundo todo

Além de Patrimônio Cultural da Humanidade e lar da poetisa Cora Coralina, a Cidade de Goiás agora também é palco da nova produção nacional “Boca a Boca”, da plataforma de streaming Netflix. A série, com lançamento mundial simultâneo no dia 17 de julho de 2020, tem como ambiente uma cidade conservadora de interior, e aposta no suspense e ousadia ao tratar sobre um vírus que se transmite pelo beijo através dos jovens, abordando sexualidade, juventude e representatividade.





Em seu trailer divulgado nessa terça (23), é possível identificar pontos clássicos da cidade como a Igreja do Rosário e a ponte da casa de Cora Coralina. A série possui direção de Esmir Filho e Juliana Rojas, e conta com grandes nomes do cinema brasileiro como Denise Fraga e Bruno Garcia.





Confira a sinopse divulgada:

Em uma cidade pecuarista do interior, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por um surto epidêmico causado por uma infecção contagiosa transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e misteriosa, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança.

Assista o trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aPUkkh7iNAg





Por João Pedro Felix

ASCOM - CNN

Info. Netflix

