/ / Goinfra libera trecho da GO-070 nesta terça-feira (02/06)

O presidente da Goinfra, Pedro Sales, afirmou que o projeto foi mais complexo do que o normal por conta do rompimento do bueiro e pelo fato de que, mesmo no início das obras, as chuvas de fevereiro chegaram a levar parte dos serviços já realizados. Pedro disse ainda que a empresa precisou realizar então todo um procedimento para mitigar o avanço da erosão, entre eles a colocação de pedras, realização de escavação e formalização de outros processos para a recuperação total do trecho.



O trecho contou com total recomposição do bueiro, bem como a realização de aterro, terraplanagem, camadas de pavimentação do subleito, sub-base e base e, por fim, a recomposição da camada de asfalto (CBUQ) em todo o trecho, conferindo uma trânsito seguro quanto a infraestrutura da pista.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Goinfra









Publicidades

Publicações relacionadas

De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a pista da GO-070 que consiste no trecho entre Goiânia e Goianira será totalmente liberado nesta terça-feira (02/06) por volta das 10h. A agência afirma que as obras estão praticamente concluídas, gerando a possibilidade de liberar o trânsito com segurança no local.Tal pista estava interditada desde o dia 24 de janeiro e passava por obras visto que, devido a chuvas fortes naquele mês, houve uma erosão no asfalto abrindo uma cratera no lugar, que aumentou na primeira semana de fevereiro e avançou em direção a outra pista, impossibilitando a passagem de qualquer tipo de veículo.