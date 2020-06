/ / Em Santa Fé de Goiás, Deputado federal Adriano do Baldy vistoria obras nesta segunda-feira

Na manhã de ontem (22/06), o Deputado Federal Adriano do Baldy cumpriu agenda em em Santa Fé de Goiás junto ao prefeito Edmilson da Pontal e aos vereadores, secretários municipais, lideranças e comunidade para vistoriar obras de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas da cidade que conta com um investimento de cerca de R$ 1.000.000,00, sendo estes recursos viabilizados junto ao Governo Federal por meio de emenda parlamentar do deputado Adriano do Baldy.



O prefeito e todos os vereadores, sendo eles a presidente da Câmara Luciana, Pedro Veluz, Luiz Boi, Márcia Caetano, Ronaldo, Dequinha e Ramos, agradeceram ao deputado Adriano do Baldy pelo benefício em prol da população de Santa Fé. Os vereadores relembraram uma outra vitória importante para a população que é a implantação da agência da Caixa Econômica Federal na cidade, um antigo sonho que se realizou por meio de gestão do deputado.

Adriano do Baldy agradeceu a recepção atenciosa de todos, e destacou a importância da união das lideranças e comunidade na luta por melhorias em prol de todos, afirmando que “somente com união e muita luta conseguiremos melhorar a cidade com obras e benefícios em prol de todos”.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Nilson Almir

Publicidades