/ / Em Jussara, segundo a SMS, o número de COVID-19 já chega a 6 casos confirmados

De acordo o boletim epidemiológico da cidade de Jussara publicado nesta manhã (08/06), por meio da Secretaria de Saúde, a cidade já conta com 6 casos de COVID-19 confirmados, sendo que desde a última sexta-feira (05/06) a cidade estava registrando 1 caso a cada 24h, entretanto, hoje dois casos foram registrados simultaneamente, tratando-se de casos já suspeitos.



Em entrevista à rádio na manhã de sábado (06/06), a secretária de saúde, Eliane Rebouças, informou que o hospital de campanha encontra-se com 80% dos leitos ocupados. Ela alertou sobre a necessidade de extrema precaução e cuidado referente a doença e disse ainda que o coronavírus está circulando em Jussara: “Até que saia o teste negativo, todos nós somos positivos. Não podemos baixar a guarda. Que todas as vivências sirvam como uma escola, com provas diárias e a maior lição que fica é: nada será como antes e que tudo terá que mudar e hoje o isolamento e essencial para me manter imune a este vírus”.



A prefeitura alerta a população para manter o isolamento social, evitar aglomerações e, em caso de ter que sair de casa, fazer o uso de máscara de proteção facial, pois não há como ter conhecimento de quem contraiu a doença e por mais que todas as providências estejam sendo tomadas para o controle da situação, o isolamento social ainda é a melhor ação preventiva.



O Município de Jussara tem 30 casos notificados, 24 casos descartados e 06 casos confirmados, sendo que um deles encontrasse internado na cidade, dois estão em isolamento e tratamento domiciliar, dois seguem internados em Goiânia e o outro caso está curado.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Nilson Almir

