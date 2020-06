/ / Em Jussara profissionais da saúde vão às ruas em apoio a ficalização nas ações de combate ao Covid-19

UNIÃO NO COMBATE À COVID-19



Na região bancária da cidade a permanência de algum servidor colaborador na ação foi notada em ação constante orientando o distanciamento correto. “Ainda há resistência ao distanciamento correto, em especial nas filas de agências bancárias e lotérica, também nas filas de acesso a supermercados”.



Pessoas transitando pelas ruas sem o uso de máscara de proteção facial foram abordadas e orientadas quanto à importância do seu uso. No comércio as orientações educativas quanto ao cumprimento das normas, distanciamento adequado dos clientes bem como número de pessoas dentro dos estabelecimentos e ainda o uso do álcool em gel, foram destaques nas ações.



Na primeira avaliação das ações a resposta foi positiva, os comerciantes, na sua maioria, seguem as normas, mas há necessidades de alguns ajustes nas condutas. A ação recebeu boa receptividade junto à comunidade.





Isadora Chaves

ASCOM- CNN

Inf. Nilson Almir

A Prefeitura de Jussara realizou ação inovadora por meio de ação da Secretaria de Saúde e Núcleo de vigilância Epidemiológica para apoio à fiscalização do cumprimento das normas de prevenção e combate à pandemia da covid-19, 26/06.COLABORADORES NA LUTA EM PROL DA SAÚDE DE TODOSAo todo, 23 servidores e profissionais da saúde, do Centro de Equoterapia João Lucas, do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, do CER-Centro de Especialidades em Reabilitação e do NASF-Núcleo de Apoio à Saúde da Família, atuaram na fiscalização de apoio nas ruas mais movimentadas da cidade como Rua José Bonifácio, Avenida Marechal Rondon, Avenida D e Rua Almirante Saldanha, com distribuição de panfletos, orientações e o observação no cumprimento das normas de prevenção e combate ao coronavírus.