/ / / Em Itaberaí presos fazem um buraco para escapar do isolamento

Na noite deste domingo (14/6), servidores plantonistas interceptaram presos recém-chegados na unidade tentando fugir da área de isolamento contra COVID-19 através de um buraco no presídio de Itaberaí.



Após perceberem uma movimentação estranha, os servidores agiram rapidamente e identificaram um buraco em uma das celas.



Segundo a direção da unidade pertencente à 2ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a rápida ação de servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) resultou na frustração da possível fuga dos detentos.

O flagrante aconteceu no momento que os servidores identificaram uma movimentação diferente e m uma das celas reservada para presos recém-inseridos no sistema prisional. O local é disponibilizado para presos cumprirem o período inicial da quarentena como forma de precaução, prevenção e combate à pandemia causada pelo novo coronavírus.



Assim que os servidores identificaram a tentativa de fuga, fizeram a contenção dos presos e identificaram um buraco no banheiro de uma das celas do local. Os detentos utilizaram parte da estrutura para fazer a perfuração. Diante dos fatos, a cela foi isolada para os reparos necessários.



A direção do ambiente prisional abriu procedimentos administrativos internos para apurar o fato e, posteriormente, aplicar as sanções disciplinares aos custodiados responsáveis por perfurar o buraco no banheiro de uma das celas. O caso foi repassado para a Polícia Civil, que será responsável pela investigação.



“O rigor na segurança penitenciária compõe o conjunto de determinações do Governo do Estado, em consonância com a Secretaria de Segurança Pública, para a administração penitenciária em Goiás.”, informou a DGAP por nota.



Os detentos do sistema prisional goiano estão sem receber visitas devido à pandemia do novo agente do coronavírus, causador da covid-19. De acordo com o governo do estado, Itaberaí tem 15 casos confirmados da doença.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Dia Online

