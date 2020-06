/ / Em confronto direto com policiais da CPE, dois suspeito de assassinato morrem em Itapuranga

No final da tarde do último sábado (13/06), dois suspeitos de tráfico de drogas e de assassinatos morreram após troca de tiros com polícias militares em Itapuranga, cidade distante 162 quilômetros de Goiânia.



De acordo com a PM, as equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Cidade de Goiás receberam uma denúncia anônima e então conduziram-se até a casa onde estavam os dois suspeitos.



Há a suspeita de que esses dois homens que morreram eram moradores de Itaberaí e teriam ido à Itapuranga para executar rivais, entretanto ainda não há confirmação.



Na casa em que eles estavam foram apreendidas porções de drogas, uma balança de precisão, e dois revólveres calibre 38.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. CPE

