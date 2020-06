/ / Em aruanã Prefeito Hermano de Carvalho usa as redes sociais e pede aos turistas para não irem para o Araguaia

O Prefeito da Cidade de Aruanã veio às redes sociais no dia de hoje 23/06 apelar para que os turístas não tomem a cidade como destino neste período de pandemia. Esses momentos em que a temporada do Araguaia foi cancelada pelo governo do estado requer cuidado de todo mundo, não só os turistas mas todos os moradores da cidade.

"Aruanã sempre foi uma cidade acolhedora, recebendo de braços abertos os seus turistas. Sempre convidamos vocês para a nossa cidade. Mas, neste momento, pedimos com muito carinho que NÃO VENHAM PARA A NOSSA CIDADE. Estamos vivendo um momento de muita tensão, travando uma luta com um inimigo silencioso, nossa comunidade é muito pequena e não suporta essa carga de turistas que recebemos todos os anos. Este é um momento de dar uma pausa, de reconexão, redobrar os cuidados e sermos responsáveis pelos nossos atos.'' ⁣





Os turistas serão sempre bem-vindos em nossa cidade, mas nesse momento: fiquem em casa! Acrescentou Hermano de Carvalho .





O Brasil é um dos mais afetados entre 75 países onde a doença ainda cresce, o maior número de novos casos por dia. Se não houver nenhuma mudança significativa no avanço da pandemia no país, o Brasil pode superar os Estados Unidos em número de mortes de covid-19 no dia 29 de julho, aponta a projeção de um dos principais modelos matemáticos usados pela Casa Branca para definir suas estratégias.





Por Gessy Chaves

jornalista

MT/GO-3273

