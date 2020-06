/ / / Começa a vigorar hoje (15/06) o Decreto Municipal de escalonamento na cidade de Itaberaí

A partir de hoje (15/06), começa a vigorar o novo decreto da Prefeitura de Itaberaí que estabelece o escalonamento do comércio na cidade, tendo validade até o dia 30 de Junho.



Alguns estabelecimentos terão seu funcionamento permitido de segunda a sexta-feira no período das 07h às 13h e outros das 12h às 18, e no sábado das 08h às 13h.



O presidente da ACIAPI/CDL, Valter Serra, se pronunciou contra o decreto afirmando que, em suas palavras, trata-se de um absurdo, pois foi uma decisão individualista do Prefeito, realizado sem consultar a classe afetada e nem mesmo o Conselho de Enfrentamento da COVID em nosso município.



O presidente ainda argumentou que o decreto foi feito sem embasamento técnico, já que reduzir o horário, tende a aglomerar ainda mais os estabelecimentos, e que escalonamento funciona apenas em cidades maiores, onde funcionários utilizam o transporte público como meio para ir ao trabalho, reduzindo a aglomeração nos ônibus, como no caso de Goiânia, e não tem motivo de ser aplicado em uma cidade igual a Itaberaí.



Diante disso, a imprensa de Itaberaí tem tentado entrar em contato com a Prefeitura afim de obter mais informações que justifiquem o decreto.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. Portal Itaberaí

