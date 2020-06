/ / Cidade de Goiás perde o radialista Rogério do Espírito Santo

Faleceu na manhã de hoje (15/06) aos 57 anos de idade, o Radialista Rogério do Espírito Santo, um homem que fazia parte do dia-dia dos vilaboenses que gostavam sintonizar na rádio da cidade. Rogério era sonoplasta desde o início dos anos 90, tendo trabalhado por último na antiga rádio Fogaréu FM (hoje Nativa FM), dessa forma ele tornou-se muito querido e conhecido por sua alegria e simpatia pelos cidadãos da cidade.





De acordo com familiares, há 9 anos ele passava por um tratamento de hemodiálise e, no último domingo (14/06), Rogério passou mal no período da tarde, chegando a ser internado no Hospital São Pedro com água nos pulmões, sendo que seu estado de saúde tornou-se mais complicado nessa manhã fazendo com que ele viesse a óbito por volta do meio dia. De acordo com o diagnóstico médico, as causas da morte foram insuficiência renal, cardíaca e respiratória. Rogério deixou a esposa e 3 filhos.





A equipe do Classifique News se solidariza com á família e presta seus sentimentos.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

