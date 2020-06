/ / BPMRv - Policial Militar da barreira do URU salva bebê engasgado, após pais sofrerem acidente na GO-070

O Policial Militar da Barreira do URU - BPMRv, Sargento Camargo, salvou no último sábado (30/05) um bebê recém-nascido que havia se engasgado com leite um tempo depois dos pais terem sofrido um acidente de carro.



A família havia acabado de bater em um animal silvestre (onça suçuarana) quando trafegava pela GO-070 por volta das 23h, logo, Maria Tereza dirigiu-se para o posto policial do Uru, para procurar ajuda. Os policiais imediatamente deslocaram-se ao ponto em que aconteceu o acidente para dar suporte a família. Os policiais então conduziram a família até a barreira para que pudessem fazer contato com os familiares e acionar a seguradora do veículo.









Entretanto, ás 2h da manhã, quando a mãe foi amamentar sua filha de 1 ano e um mês, a criança se engasgou com o leite, perdendo a respiração. A mãe por sua vez levantou o bebê balançando-o, sem êxito e desesperada, sem saber o que fazer com a criança já desfalecendo. Assim, o Sargento Camargo pegou a criança dos braços da mãe e realizou as manobras "heimlich" e conseguiu que o bebê voltasse a respirar.



Logo após todo o susto, a mãe agradeceu ao Sgt. Camargo e a equipe da Polícia Militar, afirmando que “diante de toda a situação que estávamos vivendo do acidente e ansiedade, ele foi um anjo enviado por Deus para salvar minha filha mais uma vez”.



Em entrevista ao Classifique News, o Sgto. Camargo afirmou que logo ao ver a situação, tomou a atitude para tentar salvar a criança, ''naquele momento eu peguei a bebezinha praticamente desfalecida, e após várias tentativas de fazer com que ela voltasse ao normal, foi uma emoção muito grande poder escutar o choro dela novamente, eu senti que ali valeu a pena os meus 22 anos de serviço prestado a Polícia Militar''.



O Classifique News parabeniza a atitude do Sgt. Camargo e dos diversos policiais que, todos os dias, estão prontamente atentos e disponíveis para atender o socorro quando solicitados.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Info. PMRV





