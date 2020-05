/ / Veja tabela do pagamento da segunda parcela do auxílio de R$ 600 começa hoje

Os primeiros a receber serão os beneficiários do Bolsa Família, que poderão sacar em espécie a partir desta segunda, conforme o número final do NIS



O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser pago nesta segunda-feira (18), para aqueles que já receberam a primeira parcela até 30 de abril. Os valores serão pagos aos beneficiários até 13 de junho. A parcela é de R$ 600, sendo que mães solteiras chefes de família têm direito a duas cotas, totalizando R$ 1.200.



Os primeiros a receber serão os beneficiados do Bolsa Família, que poderão sacar em espécie a partir de hoje, da mesma forma do benefício regular, conforme o número final do Número de Identificação Social (NIS).

As datas foram definidas para evitar concentração nos meios digitais e aglomerações nos pontos de atendimento. O calendário traz escalonamento para os grupos de beneficiários – elegíveis do Bolsa Família, CadÚnico e inscritos pelo app/site –, bem como para antecipação do crédito para movimentação digital e para saque em espécie conforme mês de nascimento.



Saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família



18 de maio: NIS 1

19 de maio: NIS 2

20 de maio: NIS 3

21 de maio: NIS 4

22 de maio: NIS 5

25 de maio: NIS 6

26 de maio: NIS 7

27 de maio: NIS 8

28 de maio: NIS 9

29 de maio: NIS 0



Recebimento em Poupança Social



Nascidos em janeiro ou fevereiro: 20 de maio

Nascidos em março ou abril: 21 de maio

Nascidos em maio ou junho: 22 de maio

Nascidos em julho ou agosto: 23 de maio

Nascidos em setembro ou outubro: 25 de maio

Nascidos em novembro ou dezembro: 26 de maio



Nestas datas, os recursos estarão disponíveis para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual. Segundo a Caixa Econômica Federal, também é possível fazer transferência para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.



Saque em espécie para Poupança Social e demais públicos



Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1º de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho



Novo pagamento da primeira parcela



Outros 8,3 milhões de trabalhadores informais foram aprovados para receber o benefício a partir desta terça-feira (19). Eles fazem parte do último lote enviado pela Dataprev. Veja o calendário abaixo da primeira parcela para esse beneficiários:



Terça-feira (19) - nascidos em janeiro

Quarta-feira (20)- nascidos em fevereiro

Quinta-feira (21) - nascidos em março

Sexta-feira (22) - nascidos em abril

Sábado (23) - nascidos em maio, junho e julho

Segunda-feira (25) - nascidos em agosto

Terça-feira (26)- nascidos em setembro

Quarta-feira (27) - nascidos em outubro

Quinta-feira (28) - nascidos novembro

Sexta-feira (29) - nascidos em dezembro



Balanço

Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento, cerca de 50,4 milhões de brasileiros já receberam o crédito do benefício, ou seja, um em cada três adultos. Ao todo, mais de R$ 35,8 bilhões foram creditados.