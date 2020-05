/ / Veja cidades beneficiadas com 24 novas empresas anunciada por Caiado, gerando 12 mil novos empregos

Publicidades

Publicações relacionadas

O Dia da Indústria foi muito mais que uma data simbólica, neste ano, em Goiás. Mesmo em plena pandemia do novo coronavírus, o Estado não se descuida da economia e celebra este 25 de maio com resultados concretos: por meio de videoconferência, com a participação de inúmeras autoridades e auxiliares da gestão estadual, o governador Ronaldo Caiado e o secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Wilder Morais, assinaram protocolo de intenção para a instalação de 24 novas empresas em Goiás. Elas serão instaladas em 19 municípios de todas as regiões do Estado, injetando mais de R$ 1 bilhão na economia goiana.“Diante da pandemia, nosso Estado priorizou a vida, mas não parou de crescer. A balança comercial de Goiás cresceu acima da brasileira, graças à indústria e ao agronegócio. Com serenidade e transparência, recuperamos a credibilidade de Goiás e vamos continuar trabalhando pelo bem de nossa gente”, ressaltou Caiado. As novas indústrias vão beneficiar especialmente os municípios mais carentes, dando continuidade ao propósito do Governo de Goiás de levar o crescimento econômico a todo o território goiano.Cidade -/ Terminal LogísticoEmpresa Maxxi Plus Comercial Importadora e ExportadoraCidade -/ Usina FotolvoltáiticaEmpresa Maxxi Plus Comercial Importadora e ExportadoraCidade –/ Terminal LogísticoEmpresa Maxxi Plus Comercial Importadora e ExportadoraCidade –/ Fab. de Prod. Químicos OrgânicosSAS Industria e Comércio de Produtos QuímicosCidade –/ Fab. de Fitocosméticos e AlimentosSOUL Indústria e Comércio LTDACidade –/ Plataforma LogísticaTecnoequip Transportes de Cargas LTDACidade –/ Comércio Atacadista de MedicamentosWeb Health Comércio e Representações de Medicamentos EireliCidade –/ Comércio de Peças e Componentes AutomobilísticosXD Importação e Exportação LTDACidade –/ FrigoríficoFrivam AlimentosCidade –/ Usina FotovoltaicaFuncional Logística LTDACidade –/ Usina FotovoltaicaFuncional Logística LTDACidade –/ Fabricação de Tubos e acessórios de material plástico pra uso na construçãoKRONA Tubos e Conexões Centro – Oeste LTDACidade –/ LaticínioLaticínio MAEDRACidade –/ Comércio Atacadista de MedicamentosM. S. Bastos RepresentaçõesCidade –/ Plataforma LogísticaMOVIA – Consultoria e HoldingCidade –/ Fabricação de Produtos PlásticosPolybio Indústria de Produtos PlásticosCidade –/ Fabricação de Conversas de legumes, moagem e fabricação de produtos e origem vegetalAHL Pulp Indústria de Alimentos LTDACidade –/ Fabricação de EmbalagensAJL – Agronégocio Josidith LTDACidade –/ Lavra, beneficiamento mineralAmarillo Mineração do Brasil LTDACidade –/ Fabricação de EtanolArmazens gerais 2 irmãos LTDACidade –/ Fabricação de BiodieselBionorte Indústria e Comércio de BiodieselCidade -/ Fabricação de AlimentosBuschle Alimentos EireliCidade –/ Fabricação de Protudos de MadeiraEUCAMAD Eucalipto Madeira LTDACidade –/ FrigoríficoFrinense AlimentosPor Gessy ChavesJornalistaMT/GO 3243