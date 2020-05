/ / Secult Goiás terá programação especial na “18ª Semana Nacional de Museus”

Palestras, ação educativa, curiosidades, passeio virtual e videocasts estão entre as atividades que poderão ser acessadas on-line

18ª Semana Nacional de Museus

1 – Tony Boita. Museólogo. Diretor do Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa da Princesa. Tema: As perspectivas de inclusão dos públicos nos museus no contexto atual

– Tony Boita. Museólogo. Diretor do Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa da Princesa. Tema: As perspectivas de inclusão dos públicos nos museus no contexto atual 2 . Nutyelly Cena de Oliveira. Bacharel em Museologia e mestranda em Antropologia Social-PPGAS/UFG. Tema: Abayomis: Entre retalhos e narrativas contra-hegemônicas.

. Nutyelly Cena de Oliveira. Bacharel em Museologia e mestranda em Antropologia Social-PPGAS/UFG. Tema: Abayomis: Entre retalhos e narrativas contra-hegemônicas. 3. Eliane Maria Chaud. Profa. Faculdade de Artes Visuais da UFG Tema: A aproximação do público com os museus de arte.

Por: Luciano Max

Fonte: Comunicação Setorial Secult Goiás

Com o tema Museus para igualdade: diversidade e inclusão, o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) abre hoje (18/05), a programação da 18ª Semana Nacional de Museus, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (celebrado em 18 de maio). A Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) participa da iniciativa com palestras, ação educativa, curiosidades, passeio virtual e videocasts que serão disponibilizados no canal do Youtube da Secretaria (Canal da Secult Goiás).Devido ao isolamento social para combate e controle da Covid-19, todo o roteiro de atividades foi reformulado para ocorrer de maneira virtual, para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo de casa, de forma segura.A participação da Secult na Semana de Museus ocorre por meio de videocasts, realizados por servidores das instituições e também por convidados. A programação é coordenada pela Superientendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico da Secretaria.A cada dia, vídeos sobre curiosidades das unidades, palestras com temas de inclusão social e acessibilidade, proferidas por museólogos e outros profissionais da área, estarão disponíveis, gratuitamente, nas plataformas digitais: YouTube, Instagram e Facebook da Secult Goiás, dentro do projeto Cultura Em Casa.Estão incluídos na roteiro, que segue até sábado, 23 de maio, os museus Pedro Ludovico, de Arte Contemporânea (MAC), da Imagem e do Som (MIS), Zoroastro Artiaga (Muza), e o Museu Ferroviário de Pires do Rio.Entre os convidados estão: Pedro Henrique Campos de Santana, coordenador do Museu Pedro Ludovico e Bárbara Yanara, museóloga da instituição; Francyelle Martins Gontijo, coordenadora interina do Museu Ferroviário de Pires do Rio; Geórgia Cynara, professora do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, musicista e compositora; Ivanilda Junqueira, professora do Curso de Museologia da UFG; Eliane Maria Chaud, professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG; Tony Boita, museólogo e diretor do Museu das Bandeiras, Museu de Arte Sacra da Boa Morte e Museu Casa da Princesa, e Nutyelly Cena de Oliveira, bacharel em Museologia e mestranda em Antropologia Social-PPGAS pela UFG.A iniciativa é uma ação de promoção dos museus brasileiros coordenada pelo Ibram que une instituições museológicas, durante uma semana (de 18 a 24 de maio), em torno de atividades para todos os públicos.Em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio), criado em 1977 pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM, a Semana estende essa celebração, pois conta, entre seus objetivos, o de aumentar o potencial de visitação das instituições museológicas e culturais de todo país, difundindo as diversas manifestações e referências culturais, promovendo o acesso à produção simbólica e à diversidade cultural dos municípios, criando experiências significativas aos visitantes.O tema definido pelo ICOM para a edição de 2020 para o Dia Internacional dos Museus, que será o mote norteador à Semana, é: “Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão”.Para saber mais sobre o tema, clique no link: http://eventos.museus.gov.br/ Museu Pedro Ludovico. Vídeocast com Pedro Henrique Campos de Santana, diretor da instituição e Bárbara Yanara, museóloga. Tema: Inclusão Social e Processos Museológicos: a democratização do Museu da Cidade de Goiânia.Museu da Imagem e do Som de Goiás. MIS Convida. Vídeocast com Geórgia Cynara, professora, musicista, compositora. Tema: Itamar Assumpção.Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga. Ivanilda Junqueira. Professora da Faculdade de Museologia/ UFG. Tema: Acessibilidade em Museus.Museu Ferroviário de Pires do Rio. Vídeocast com Francyelle Martins Gontijo. Tema: Atividades desenvolvidas no Museu.Museu de Arte Contemporânea. VideocastsPasseio Virtual pelos museus da Secretaria de Estado da Cultura.