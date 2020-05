/ / Policiais Militares do 6º BPM da Cidade de Goiás socorrem uma ave de rapina atropelada na GO-164

Na manhã de hoje 23/05/2020 uma equipe da Polícia Militar do 6º BPM, composta pelos Soldados Caldas e Wender ao passar pela GO-164 no município da Cidade de Goiás, se depararam com um animal silvestre às margens da rodovia, que possivelmente foi atropelado por algum automóvel.





Diante da situação os PM's ao averiguar o animal viram que se tratava de uma espécie de ave de rapina, o Carcará ou Caracará, nome dado ao predador Gavião pertencente a família dos Falconídios, e da fauna Brasileira. O animal foi recolhido e encaminhado a um veterinário que prontamente promoveu o atendimento voluntariado e necessário para preservação da vida do animal.





Posteriormente depois dos devidos cuidados, o animal foi encaminhado ao 12º Batalhão de Bombeiros Militar para que fosse devolvido ao seu local de origem, já que o Carcará é uma espécie de ave de rapina que vive no cerrado goiano.





Por Isadora Chaves

ASCOM CNN

