/ / Polícia prende homem que invadiu uma casa, agridiu e estuprou uma mulher de 32 anos em Goiânia

Na Cidade de Goiás a denúncia pode ser efetuada ao 190, que imediatamente aciona a Patrulha Maria da Penha para proceder o atendimento. A vítima terá todo o apoio do CEAM - Centro Especializado de Atendimento a Mulher.





Por Gessy Chaves

Jornalista

MT/GO 3243



No início da noite de do último sábado (23), após receber a notícia de um crime de estupro, a equipe plantonista do grupo B da 1ª Deam de Goiânia diligenciou e conseguiu efetuar a prisão em flagrante do autor do fato. Inicialmente, a vítima foi encaminhada pela Polícia Militar até a Central de Flagrantes da Polícia Civil e de lá, para a Deam, onde informou que o fato havia ocorrido horas antes e que o autor usava tornozeleira eletrônica.Segundo a vítima, uma mulher de 32 anos, residente na capital Goiânia, o autor, desconhecido por ela, foi até sua residência portando uma faca e, após a vítima abrir a porta, ele lhe forçou a manter conjunção carnal com, tendo fugido logo após dar um tapa em seu rosto.A vítima foi encaminhada para atendimento médico pelos policiais da equipe, que também saíram em diligência a fim de tentar identificar e localizar o autor. Após a prisão do suspeito, foi realizado procedimento de reconhecimento, em que a vítima afirmou, com absoluta certeza, ter sido ele o autor do fato.O conduzido então foi atuado em flagrante pelo crime tipificado no ART 213 do Código Penal (estupro) e encontra-se recolhido em cela da Deam, à disposição do Poder Judiciário.A denúncia contra o agressor, seja de violência doméstica, estupro ou qualquer outro tipo de violência contra a mulher, é umas das principais formas de combate. No momento da denúncia, a vítima tem apoio tanto da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) quanto da Polícia Militar, que pode ser acionada pelo 190.