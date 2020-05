/ / / Polícia Militar flagra mais de 150 pessoas em festa em São Luís dos Montes Belos, Goiás

Mais de 150 pessoas foram flagradas em uma festa em São Luís de Montes Belos, no oeste do estado, na madrugada de sábado (16). Segundo informações da Polícia Militar, o grupo estava consumindo bebidas alcoólicas, sem respeitar a distância mínima recomendada pelas autoridades de saúde e sem fazer uso de máscaras de proteção.



Ainda segundo a PM, o grupo foi descoberto durante um patrulhamento de rotina, por conta de uma aglomeração de pessoas e veículos na porta de uma casa de eventos no Setor Brisas da Mata.



Os participantes da festa tiveram de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desrespeitarem o isolamento social decretado pelo governo de Goiás e, em seguida, foram liberados pela polícia.





Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO 3243

Fonte:G1.com

