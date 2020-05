/ / / Policia Militar do 34º BPM prende em Itaberaí quatro suspeitos por crime de estelionato

A mulher também indicou um estabelecimento comercial em que se encontrava o mentor dos crimes que, quando percebeu a presença da polícia, começou a rasgar e queimar os papéis que estavam em sua mesa. Assim que as equipes fizeram a detenção, foi apreendido também um computador que era usado nos crimes e, no momento da prisão dos suspeitos, cerca de 15 vítimas compareceram na Delegacia.





Por Isadora Chaves

ASCOM - CNN

Inf. Portal Itaberaí

A Polícia Militar de Itaberaí prendeu ontem (24/05) quatro suspeitos por prática de crime de estelionato contra funcionários da São Salvador Alimentos (SSA). De acordo com as vítimas, o grupo see identificava como GRUPO SEABRA, afirmando ser representantes de um banco que realizada empréstimos mediante consulta ao imposto de renda e, assim, prometiam empréstimos de 20 a 60 mil reais, afirmando ainda que as vítimas receberiam um bônus de R$ 1.000,00 por casa pessoa que indicasse para realizar o empréstimo.Após diversas denúncias que os golpes ocorriam na agência do Banco do Brasil, a equipe da PM em patrulhamento no dia percebeu uma movimentação estranha e uma aglomeração no interior do Banco, logo quando realizara a averiguação, constataram que se tratava de 2 integrantes do grupo de golpistas, sendo que a responsável era uma mulher. Durante a abordagem, ela afirmou aos policiais que havia marcado com duas vítimas no local e ainda informou o endereço do mentor dos crimes.Com os suspeitos foram encontradas diversas provas, entre elas comprovantes de transações bancárias, um caderno de anotações com dados das vítimas e uma máquina de cartão de crédito que era usada nos golpes.Dessa forma, policias do 34º Batalhão de Itaberaí entraram em contato com equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar de Goiânia que foram ao endereço indicado pela autora, encontrando no local mais máquinas de cartão, um caderno que continha mais de 1000 nomes, dados de contas e senhas bancárias e encontraram também um suspeito que era integrante do grupo e esposo da mulher que aplicada os golpes.