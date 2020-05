/ / / Polícia Civil da 4ª Regional prende em Matrinchã suspeito da morte de Daniel de Souza Ribeiro

Por Gessy Chaves Jornalista MT/GO 3243 Já o maior envolvido no crime, poderá ser condenado a pena de até 30 anos em virtude da prática de homicídio qualificado e corrupção de menores.

A Polícia Civil da Cidade de Goiás, sob o comando do Delegado Dr. Gustavo, apreendeu um adolescente de 15 anos na manhã de hoje (21/05/2020 por volta de 11 horas) na cidade de Matrinchã, suspeito de envolvimento na morte de Daniel de Souza Ribeiro, 22 anos, ocorrida naquela cidade em 23 de abril de 2020.De acordo com as investigações, em virtude de possível acerto de contas (dívida de droga), o adolescente, que já contava com passagens por ato infracional equiparado a tráfico e receptação em Trindade, na noite de 23 de abril, teria vindo a Matrinchã, acompanhado do maior Valdenor Sales de Souza e praticado o homicídio. O menor teria efetuado 4 disparos com um revólver calibre. 38, dois deles atingiram a vítima (foto), a qual veio a óbito no local.Poucos dias após o crime, Valdenor Sales foi preso na Cidade de Caldas Novas por possível tráfico de drogas, sendo encontrado na ocasião em poder dele 07 kg de cocaína, bem como com o veículo usado no crime de Matrinchã.A partir do cumprimento do mandado de internação provisória, o menor irá responder perante a Vara da Infância e Juventude de Itapirapuã, quando poderá receber medida de internação por até três anos.