/ / / Hospital de Jaraguá recebe investimentos de R$ 1,7 milhão do Governo de Goiás

O Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino Amorim (Heja) vai receber R$ 1,7 milhão para a compra de equipamentos. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado, em visita ao município, nesta quinta-feira (28/05). “Tudo isso para que a gente dê qualidade de atendimento à população. É direito do cidadão, ele tem que ser bem atendido. A estrutura tem que ser humanizada”, destacou o governador.A verba é proveniente de emenda parlamentar destinada pela bancada goiana na Câmara Federal. De acordo com o deputado federal José Nelto, só para a saúde de Goiás, os parlamentares destinaram R$ 39 milhões em emendas.frisou Nelto.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, o dinheiro será utilizado para equipar centros cirúrgicos, enfermarias e na compra de equipamentos para a realização de exames. “Este é um hospital estadual importante, que atende muitos municípios com uma população que chega a 70 mil pessoas. Esse dinheiro vai fazer uma diferença significativa na melhoria do atendimento”, explicou.





Além da verba, o Hospital Estadual de Jaraguá recebeu, também do Governo de Goiás, a doação de uma ambulância. “É de suma importância essa ambulância porque, até agora, nós contávamos apenas com o Samu. Com essa ambulância, os pacientes poderão ser transportados sem demora”, destacou o diretor administrativo do Heja, Thiago Henrique Alves Costa.

Durante a visita ao hospital, Ronaldo Caiado e Ismael Alexandrino assinaram autorização para a realização de um estudo para a implantação de dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs) em Jaraguá.

“Com toda a sinceridade do mundo, me sinto muito feliz de tê-lo aqui, governador”, destacou o prefeito de Jaraguá, Zilomar Antônio de Oliveira, ao agradecer os benefícios levados por Caiado ao município. “A saúde de Jaraguá estava na UTI. A estadualização do nosso hospital era um desejo nosso, e estamos muito felizes por ter um hospital que atende a população jaraguense com qualidade”, ressaltou o prefeito. O Heja é administrado pela Organização Social IBGH – Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. O hospital possui 51 leitos, sendo 45 leitos de internação e seis de reanimação. O Heja atende a cerca de 4,5 mil pacientes por mês, boa parte deles do município de Jaraguá e seus oito distritos municipais: Palestina, Monte Castelo, Santa Bárbara, Vila Aparecida, Mirilândia, Alvelândia, São Geraldo e Arturlândia.



Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO 3243

Fotos: Junior Guimarães

