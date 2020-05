/ / Governador Ronaldo Caiado fará videoconferência hoje (18/05) com 32 prefeitos, entre eles Selma Bastos de Goiás

O Governado Ronaldo Caiado anunciou que vai em busca de um acordo que leve em consideração a vida e a saúde da população goiana, vai se reunir hoje às 18 horas, por videoconferência, com 32 prefeitos. Estudos apontam problemas críticos relacionados a pandemia de coronavírus.





Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO 3243

Publicidades

Publicações relacionadas

Caiado informou que vai ouvir as sugestões dos gestores municipais e se colocará à disposição para viabilizá-las. O chefe do Executivo estadual mencionou, inclusive, o novo decreto que estava pronto para ser publicado mas acabou sendopor falta de adesão. Com o decreto, Caiado tinha a intenção de endurecer as medidas de isolamento social em Goiás.Por fim, o governador enfatizou que é precisofrisou.Entre as cidades que contém os maiores números de casos, entram as cidade que são os maiores pontos turísticos do Estado de Goiás: Cidade de Goiás que tem como Prefeita a Profa. Selma Bastos Pires, Aruanã, Pirenópolis e Rio Quente. Cidade que ainda não possui nenhum caso, mas é necessário ouvir também estes prefeitos já que estas cidades tem em épocas normais um grande número de turístas.1 Águas lindas2 Anápolis3 Aparecida de Goiânia4 Araçu5 Aruanã6 Caldas Novas7 Catalão8 Ceres9 Cidade Ocidental10 Formosa11 Goianésia12 Goiânia13 Goiás14 Itumbiara15 Jaraguá16 Jatai17 Luziânia18 Mineiros19 Novo Gama20 Padre Bernado21 Pirenópolis22 Planaltina23 Professor Jamil24 Rialma25 Rio Quente26 Rio Verde27 Sto Antônio Descoberto28 São Miguel Araguaia29 Senador Canedo30 Trindade31 Uruaçu32 Valparaíso de Goiás