/ / / Governador Caiado firma parceria com rede privada para montar leitos de UTI em Porangatu

Por Gessy Chaves

Jornalista MT/GO

Publicidades

Publicações relacionadas

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta terça-feira, 19, parceria com a Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás (Ahpaceg) para montar 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Porangatu, no norte goiano. O governador se reuniu por videoconferência com integrantes da associação que, inclusive, se prontificaram a apresentar um plano emergencial para transformar o Hospital de Porangatu em referência no Estado.comemorou, observando que fez convênio com a prefeitura da cidade para atendimento aos pacientes da Covid-19 na unidade hospitalar.Outro acordo citado por Caiado foi feito com a UniEvangélica, que se comprometeu a enviar equipe para capacitar pessoalmente os profissionais que vão atuar no hospital. O projeto a ser colocado em prática terá a coordenação direta do governador.No último domingo, Caiado fez um apelo aos hospitais privados de Goiás e foi atendido pela Associação. O objetivo de atender com dignidade as pessoas em busca de tratamento contra o coronavírus e salvar vidas tem norteado todas as ações do governador., afirmou.O processo de preparação do hospital terá a participação também da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio). Participaram da reunião virtual que definiu essa ação conjunta o presidente da Ahpaceg, Haikal Helou; os médicos Luiz Rassi, Ernei de Oliveira Pina, Jamil Calif e Paulo César Veiga Jardim, representantes da Ahpaceg; o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino e o deputado federal Zacharias Calil.